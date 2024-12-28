К концу следующего года оно начнёт выдавать продукцию.

В наступающем году американская компания Tesla рассчитывает завершить строительство своего нового предприятия в Неваде, на котором к концу 2025 года должна начать серийную сборку электрических грузовиков Semi, формально представленных ещё в 2017 году. Технически, такие машины мелкими партиями собираются с конца 2022 года, но их основная часть достаётся крупнейшему клиенту в лице транспортного подразделения Pepsico, а прочие буквально довольствуются единичными экземплярами. Ресурс Electrek сообщил на этой неделе, что в Неваде подрядчики Tesla завершили монтаж силового каркаса будущего предприятия по производству электрических грузовиков.

Источник изображения: Tesla, Electrek

Стройку ещё необходимо завершить в целом, но наличие прогресса в этой сфере хотя бы позволяет рассчитывать на сохранение намеченного графика запуска данной производственной площадки. Первоначально планировалось, что Tesla начнёт производить грузовики Semi в 2020 году, но полноценный выпуск так и не был налажен. К осени 2023 года Tesla смогла собрать только 70 машин, которые передала для эксплуатации Pepsico. Клиенты отмечают, что старшая модификация Tesla Semi действительно способна преодолевать заявленные 800 км, хотя в реальных условиях показатель при движении с грузом предсказуемо уменьшается. Несмотря на предполагаемую высокую стоимость самого грузовика, его эксплуатационные расходы оказываются достаточно низкими. Водителям также нравится тяговитость силовой установки, которая позволяет легко преодолевать подъёмы при перевозке грузов.