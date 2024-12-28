Пока можно прогрессировать «на старых дрожжах».

По мнению опрошенных South China Morning Post аналитиков, существующие ограничения на экспорт в Китай ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта станут для профильной отрасли КНР проблемой лишь через несколько лет, поскольку сейчас китайские разработчики располагают приличным набором ускорителей, которые были закуплены до введения американских санкций, либо поступили по обходным каналам, которые США намереваются перекрыть в скором времени.

Источник изображения: NVIDIA

На этом «остаточном потенциале» китайские разработчики далеко не уедут, как считают эксперты, а импортозамещение в данной сфере желаемых результатов быстро не даст, поэтому через несколько лет китайская отрасль искусственного интеллекта столкнётся с проблемой отсутствия достаточных вычислительных мощностей. Соответственно, на развитии систем искусственного интеллекта в Китае это скажется пагубным образом, и отставание от США будет выражено сильнее.