Любишь кататься, люби и не только на камеры полагаться.

Американская компания Tesla то и дело использует лидары на прототипах транспортных средств для калибровки их оборудования, но в серийном исполнении им на машинах этой марки появиться не суждено. Илон Маск (Elon Musk) не раз отмечал, что в развитии автопилота компания считает нужным ориентироваться на те же каналы восприятия информации, что есть у человека, преимущественно — визуальные. Выступая на мероприятии AI Talk на этой неделе, как сообщает CnEVPost, глава и основатель Li Auto Ли Сян (Li Xiang) заявил, что Маск осознал бы необходимость использования лидаров на транспорте, если бы ему довелось проехаться в Китае по ночной загородной трассе.

Источник изображения: Li Auto

Как пояснил Ли Сян, на неосвещённых участках шоссе в Китае можно нередко встретить сломанные грузовики, которые стоят без габаритных огней, а иногда прямо на проезжей части. Бортовые камеры в такой ситуации могут распознать возможное препятствие максимум на расстоянии ста метров, тогда как лидар увеличивает спасительную дистанцию до 200 метров. Li Auto в этой связи считает важным сохранить лидары не из-за несовершенства альтернативных технологий, а ради безопасности. Именно наличие лидаров на борту гибридов Li Auto (Lixiang) позволяет компании реализовать работу системы экстренного торможения при движении на скоростях до 130 км/ч, которые являются максимально разрешёнными в Китае на дорогах общего пользования. Сохранить лидары компания хочет и на будущих моделях своих машин.