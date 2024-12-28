Его сборка в Южной Корее будет запущена уже в конце января.

Если не рассматривать Европу и Китай, микроавтобусы и минивэны на электротяге продолжают оставаться экзотическим типом транспортных средств, но это не значит, что в этой сфере не появляются новинки. Как отмечает Electrek со ссылкой на южнокорейские СМИ, на предприятии Hyundai Motor в Ульсане уже началась перенастройка линии под сборку электрической версии минивэна Hyundai Staria, которая начнётся там в конце января будущего года.

Гибридный вариант Hyundai Staria. Источник изображения: Hyundai Motor

Надо сказать, что на платформе Staria компания уже выпускает грузовые фургоны ST1 в электрическом исполнении. Они оснащаются тяговой батареей ёмкостью 76,1 кВт‧ч, которая обеспечивает запас хода около 317 км по условному циклу. Минивэн Staria EV получит более ёмкую батарею на 84 кВт‧ч, но запас хода довольно крупной машины от этого вырастет от силы на 10% относительно ST1. В первой половине 2026 года Hyundai рассчитывает начать сборку электрических минивэнов в Европе, чтобы поставлять их не только на местный рынок, но даже в Австралию и Таиланд.