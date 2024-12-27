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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Ноутбук Clevo X580 с процессором Intel Core Ultra 200HX и видеокартой RTX 50 протестирован в Geekbench
Кажется, далеко не самый топовый по характеристикам.

В базе данных Geekbench AI появились результаты тестирования ноутбука Clevo X580, оснащённого процессором Intel Core Ultra 200HX и видеокартой серии GeForce RTX 50. Появление результатов тестирования в Geekbench AI даёт некоторое представление о производительности видеокарты, однако не раскрывает всех важных деталей.

В Geekbench AI измеряется производительность тензорных вычислений, в данном случае с использованием фреймворка ONNX и библиотеки DirectML. Результат в диапазоне 12 508–15 760 баллов при использовании 16-битных вычислений указывает на то, что видеокарта не относится к топовому сегменту. Для сравнения, RTX 5090 в аналогичном тесте набирает 40 000–50 000 баллов, демонстрируя гораздо более высокую производительность. Вероятно, в ноутбуке установлена модель начального уровня, такая как RTX 5050 или 5060. Не исключено также, что сам тест работает некорректно.

Видеокарта определяется как «NVIDIA Graphics Device» — это временное название, характерное для предрелизных драйверов. В отличие от других тестов Geekbench, AI-бенчмарк не предоставляет подробных сведений о конфигурации видеопамяти или количестве ядер, что затрудняет идентификацию конкретной модели.

Процессор в тестируемом ноутбуке — Core Ultra 7 255HX, упоминание которого встречается в утечках впервые. Он имеет 20 ядер и 20 потоков, как и Core Ultra 7 265K. Скорее всего, оба процессора используют один и тот же кристалл, но отличаются типом корпуса: чипы Arrow Lake-HX предназначены для мобильного BGA-корпуса.

Анонс новых продуктов от Intel и NVIDIA ожидается на CES 2025, а полные спецификации будут раскрыты 6 или 7 января, в зависимости от соглашений с производителями ноутбуков.

#ноутбуки #rtx 5000 #clevo #clevo x580 #intel core ultra 200hx
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