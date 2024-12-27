И вновь слухи.

Компания AMD готовится представить на CES 2025 два новых процессора Ryzen 9000 серии – 16-ядерный и 12-ядерный, оба с технологией 3D V-Cache: 9900X3D и 9950X3D. В сети появилась скриншот CPU-Z со спецификациями флагманской модели Ryzen 9 9950X3D.

Судя по утечке, инженерный образец (ES) Ryzen 9 9950X3D, скрытый под кодовым названием GNR-B0 (GNR – Granite Ridge), обладает 16 ядрами и 32 потоками. Объём кэш-памяти третьего уровня составляет 96 МБ + 32 МБ, что соответствует ожидаемой конфигурации двухчиплетового процессора Granite Rapids. Один чиплет (CCD – Core Complex Die) имеет 32 МБ L3-кэша и дополнительный слой 3D V-Cache объёмом 64 МБ, второй же чиплет оснащён только 32 МБ L3-кэша.

Аналогичный подход к конфигурации 3D V-Cache использовался в предыдущем флагмане AMD – Ryzen 9 7950X3D. Суммарный объём кэш-памяти третьего уровня составляет 128 МБ, а с учетом L2-кэша — 144 МБ. Утечка также указывает на максимальную частоту Boost в 5,65 ГГц и TDP 170 Вт.