Но это всё слухи.

В Сети появились новые данные по поводу грядущей AMD Radeon RX 9070 XT. По слухам, базовая частота графического процессора составит 2,8 ГГц, а в режиме Boost — от 3,0 до 3,1 ГГц в зависимости от модели. Даже с учетом того, что многие современные видеокарты способны достичь подобных показателей при разгоне, энергопотребление новинки вызывает интерес.

Инсайдер Zhangzhonghao с форума Chiphell сообщает, что референсный вариант карты будет потреблять около 260 Вт (TBP), тогда как версии от партнёров AMD могут достигать 330 Вт. Эта разница в 70 Вт (27%) намекает на потенциально высокий заводской разгон. Однако не стоит автоматически приравнивать большую мощность к пропорциональному росту производительности.

Журналисты утверждают, что «утекшие» в Сеть результаты тестирования в 3DMark для RX 9070 XT – фальшивка. На текущем этапе бенчмарк некорректно определяет неанонсированные видеокарты.

Что касается производительности, тот же источник утверждает, что RX 9070 XT отстаёт от RTX 4080 всего на 5% в знакомых ему играх. Конкретные данные, к сожалению, не приводятся. С точки зрения энергопотребления новинка от AMD расположится между будущими RTX 5070 Ti и RTX 5070.

Напоминаем, что вся приведенная информация основана на слухах и не является официально подтвержденной.