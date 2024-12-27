Но есть шансы, что с переходом на 2-нм техпроцесс ситуацию удастся переломить.

По данным южнокорейского издания The Bell, компания Samsung Electronics претендовала на получение заказов Qualcomm на выпуск процессоров Snapdragon 8 Elite второго поколения, но в итоге их получит TSMC, которая будет использовать свой техпроцесс N3P. Эти события дополнительно снижают шансы Samsung добиться успехов на контрактном направлении бизнеса со своими свежими техпроцессами.

Источник изображения: Samsung Electronics

Представленные в конце 2021 года мобильные процессоры Qualcomm Snapdragon 8 первого поколения компания Samsung выпускала практически единолично, но последовавшие неудачи в сфере контрактного производства и оснащения новых техпроцессов лишили её реальных шансов получить новые заказы Qualcomm. Процессоры Snapdragon 8 Elite первого поколения выпускались уже силами TSMC по технологии N3E. По сути, есть даже информация о том, что флагманское семейство смартфонов Samsung Galaxy S25 полностью откажется от использования процессоров собственного производства в пользу всё тех же Snapdragon 8 Elite. Выпускаемые по 3-нм технологии самостоятельно процессоры Samsung Exynos 2500, по слухам, пропишутся в составе складных смартфонов Galaxy Z Flip 7.

В любом случае, Samsung должна участвовать в подготовке к массовому производству по 2-нм технологии процессоров Qualcomm семейства Snapdragon 8 Elite третьего поколения, которые выйдут на рынок во второй половине 2026 года. Пробный выпуск 2-нм продукции Samsung начнёт в конце следующего года. Если к 2026 году в Техасе начнёт работать новое предприятие Samsung, то оно как раз сосредоточится на выпуске 2-нм продукции. Qualcomm в этом случае будет интересно получать свои процессоры от Samsung в США, если интересы компаний на этот раз сойдутся.