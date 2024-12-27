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Новости Hardware Алексей Сычёв
Корейские источники оспаривают способность китайской CXMT выпускать DDR5 с уровнем брака не более 20%
На иллюстрации к новости нет отсылок к болгарским фамилиям.

Недавние новости о начале выпуска китайской компанией CXMT микросхем памяти DDR5 с уровнем брака не более 20% раззадорили южнокорейское издание Business Korea, которое после совещания с отраслевыми аналитиками заявило, что подобные показатели качества продукции вряд ли достижимы китайскими производителями памяти, и в действительности лишь 10-20 % выпускаемых CXMT чипов DDR5 годятся для использования по прямому назначению.

Источник изображения: Samsung Electronics

Так или иначе, китайская DDR5 уже находит применение в модулях памяти местного производства. Компании KingBank и Gloway начали предлагать клиентам серверные модули оперативной памяти объёмом 32 Гбайта, якобы построенные на основе микросхем китайской марки. По данным тайваньских СМИ, речь как раз идёт о CXMT, и данное предложение символизирует собой появление модулей памяти DDR5 на китайской компонентной базе. Если уровень брака достаточно высок, то CXMT будет сложно конкурировать по цене с продукцией южнокорейских марок, но в вопросах импортозамещения затраты уходят на второй план, поэтому своих покупателей такая китайская память всё равно найдёт.

#китай #полупроводники #ddr5 #китайские производители #cxmt
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