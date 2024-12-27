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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Совместное предприятие TSMC в Японии приступило к серийному производству продукции
В строгом соответствии с намеченным графиком.

Как отмечает Asahi Shimbun, совместному предприятию TSMC в Японии, которое получило название JASM, удалось уложиться в ранее намеченные сроки запуска серийного производства полупроводниковой продукции. Он состоялся 27 декабря текущего года, хотя формальная церемония открытия предприятия состоялась ещё в апреле. С тех пор на конвейере предприятия велись разного рода подготовительные работы и осуществлялся выпуск опытной продукции.

Источник изображения: TSMC

Напомним, что первыми продукцию предприятия JASM должны на правах акционеров получить Sony и Denso. Здесь будет освоен диапазон литографических технологий от 28 до 12 нм включительно, поскольку основным клиентам его пока достаточно. Второе предприятие JASM, строительство которого начнётся в следующем году, сможет предложить клиентам уже более совершенные технологии типа 6-нм. До конца десятилетия может быть принято решение о строительстве третьего предприятия TSMC в Японии, если этому будет способствовать конъюнктура рынка.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #япония
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