Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайский автопроизводитель разыгрывает пять электромобилей Onvo L60 и десять смартфонов Nio
А также попытается выйти на безубыточность в 2026 году.

На недостатки любого транспортного средства можно закрыть глаза, если оно достаётся владельцу бесплатно. Впрочем, китайский стартап Nio пять электромобилей Onvo L60 собирается в ходе новогоднего телемарафона раздать бесплатно ради продвижения продукции этой молодой дочерней марки. Поставки новинки, ориентированной на массовый ценовой сегмент, продолжаются уже сто дней, и если по итогам декабря в отдельности будет доставлено клиентам более 10 000 экземпляров Onvo L60, материнская компания Nio готова разыграть среди пользователей социальной сети Weibo десять фирменных смартфонов, как сообщает ресурс CnEVPost.

Источник изображения: Nio

Второй розыгрыш будет проводиться с восьми вечера 31 декабря в эфире крупного китайского телеканала Hunan, и призы подобраны более привлекательные. Nio выберет десять счастливчиков среди телезрителей, которым в дальнейшем предоставит в безвозмездное пользование сроком на 10 лет пять экземпляров электромобилей Onvo L60. Будут ли на протяжении этого срока оплачиваться зарядки или замена батарей, а также техническое обслуживание, из контекста понять сложно, но и такая вероятность сохраняется. Столь необычная акция призвана привлечь внимание аудитории к продукции марок Nio, Onvo и FireFly, которые по итогам следующего года должны обеспечить не менее 440 000 проданных электромобилей. К 2026 году компания Nio наконец-то рассчитывает выйти на безубыточность, поскольку на протяжении десяти предыдущих лет своего существования ей это так и не удалось.

#электромобили #китайские производители #nio #китайские электромобили #firefly #розыгрыш #onvo
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В Китае совершил полёт истребитель 6-го поколения, "скопированный" с американского проекта NGAD
14
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
103
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр с 60+ FPS (Декабрь)
17
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 Pro 16Mb в исполнении «мечта барыги»
37
Если вы потеряли свой смартфон – незамедлительно сделайте эти 5 действий
3
Подборка максимально сложных и требовательных к навыкам игрока игр разных жанров (18+)
1
Искусственный интеллект уже достиг человеческого уровня в тесте на "общий интеллект"
50
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
10
О загадочном хрустальном черепе Митчелла-Хеджеса и его секретах для современной науки
6
Миллионы графических процессоров и гигаватты энергии нужны для технологического прорыва в сфере ИИ
11

Сейчас обсуждают

Александр Тихонов
09:46
Нах чёто выдумывать, фризят и амд и нвидиа! Скажи что неохота выглядеть ослом в глазах тех кто купил почти тоже самое только за меньше денег)))
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр с 60+ FPS (Декабрь)
RandomXP
09:41
В АМД идиоты и жмоты. Этож надо так зажать кусочек кремния! Из этого процессора мог выйти идеальный проц для систем с виртуализацией - поделить на 4 виртуалки и вперёд. И как интересно игры узнают, ка...
AMD Ryzen 9 9950X3D получит 3D V-Cache на одном CCD, тактовую частоту 5,6 ГГц и TDP 170 Вт
Михаил Викторов
09:39
Да нужно было больше на всех углах языками трепать. Болтун - находка для шпиона. А тут и шпион не нужен. Все сами доложили и позволили отслеживать.
МИД назвал причину затопления российского судна в Средиземном море
KotSkripaley
09:37
Интересно, а есть статистика по "китайским предупреждениям"? Какое это по счёту? Очевидно же это "мультики" для матрасников, чтобы они охладили трахание в сторону Тайваня.
В Китае совершил полёт истребитель 6-го поколения, "скопированный" с американского проекта NGAD
typym6ek
09:33
Вот чем Китай хорош, просто берёт что-то копирует и делает)
В Китае совершил полёт истребитель 6-го поколения, "скопированный" с американского проекта NGAD
Чато -- -- Бот
09:32
Kiшка бросает кiтят. Зрада.
The Guardian: В Европе снижается готовность поддерживать Украину до последнего
Юра Русских
09:24
Какая связка, влажномечтатель?! Из такой предыдущей связки по созданию пассажирского самолета сам китай россию и выгнал. Вы, телевизоросмотрители и царялюбители хоть иногда бы интересовались реальным ...
В Китае совершил полёт истребитель 6-го поколения, "скопированный" с американского проекта NGAD
kilobait3
09:24
И молодец. Остальное для лохов.
NVIDIA и AMD спешат выпустить GPU следующего поколения, чтобы избежать новых пошлин Трампа
kilobait3
09:24
Да. Трампа снимут.
NVIDIA и AMD спешат выпустить GPU следующего поколения, чтобы избежать новых пошлин Трампа
Gensek_Vova
09:20
На пенопласте )
В Китае совершил полёт истребитель 6-го поколения, "скопированный" с американского проекта NGAD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем