А также попытается выйти на безубыточность в 2026 году.

На недостатки любого транспортного средства можно закрыть глаза, если оно достаётся владельцу бесплатно. Впрочем, китайский стартап Nio пять электромобилей Onvo L60 собирается в ходе новогоднего телемарафона раздать бесплатно ради продвижения продукции этой молодой дочерней марки. Поставки новинки, ориентированной на массовый ценовой сегмент, продолжаются уже сто дней, и если по итогам декабря в отдельности будет доставлено клиентам более 10 000 экземпляров Onvo L60, материнская компания Nio готова разыграть среди пользователей социальной сети Weibo десять фирменных смартфонов, как сообщает ресурс CnEVPost.

Источник изображения: Nio

Второй розыгрыш будет проводиться с восьми вечера 31 декабря в эфире крупного китайского телеканала Hunan, и призы подобраны более привлекательные. Nio выберет десять счастливчиков среди телезрителей, которым в дальнейшем предоставит в безвозмездное пользование сроком на 10 лет пять экземпляров электромобилей Onvo L60. Будут ли на протяжении этого срока оплачиваться зарядки или замена батарей, а также техническое обслуживание, из контекста понять сложно, но и такая вероятность сохраняется. Столь необычная акция призвана привлечь внимание аудитории к продукции марок Nio, Onvo и FireFly, которые по итогам следующего года должны обеспечить не менее 440 000 проданных электромобилей. К 2026 году компания Nio наконец-то рассчитывает выйти на безубыточность, поскольку на протяжении десяти предыдущих лет своего существования ей это так и не удалось.