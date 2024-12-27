На недостатки любого транспортного средства можно закрыть глаза, если оно достаётся владельцу бесплатно. Впрочем, китайский стартап Nio пять электромобилей Onvo L60 собирается в ходе новогоднего телемарафона раздать бесплатно ради продвижения продукции этой молодой дочерней марки. Поставки новинки, ориентированной на массовый ценовой сегмент, продолжаются уже сто дней, и если по итогам декабря в отдельности будет доставлено клиентам более 10 000 экземпляров Onvo L60, материнская компания Nio готова разыграть среди пользователей социальной сети Weibo десять фирменных смартфонов, как сообщает ресурс CnEVPost.
Второй розыгрыш будет проводиться с восьми вечера 31 декабря в эфире крупного китайского телеканала Hunan, и призы подобраны более привлекательные. Nio выберет десять счастливчиков среди телезрителей, которым в дальнейшем предоставит в безвозмездное пользование сроком на 10 лет пять экземпляров электромобилей Onvo L60. Будут ли на протяжении этого срока оплачиваться зарядки или замена батарей, а также техническое обслуживание, из контекста понять сложно, но и такая вероятность сохраняется. Столь необычная акция призвана привлечь внимание аудитории к продукции марок Nio, Onvo и FireFly, которые по итогам следующего года должны обеспечить не менее 440 000 проданных электромобилей. К 2026 году компания Nio наконец-то рассчитывает выйти на безубыточность, поскольку на протяжении десяти предыдущих лет своего существования ей это так и не удалось.