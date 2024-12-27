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Новости Hardware Алексей Сычёв
Соглашение AMD c GlobalFoundries будет действовать ещё год, как минимум
Его компании могут продлить, технологические возможности GlobalFoundries перестали быть узким местом.

В свете обсуждения возможных стратегических решений Intel в отношении своего производственного бизнеса в последние недели часто вспоминается опыт AMD, которая в 2009 году продала немецкие предприятия по выпуску чипов вновь созданной компании GlobalFoundries, и по сей день существующей при активном финансовом участии арабских инвесторов. При этом, если ориентироваться на действующее соглашение между AMD и GlobalFoundries, последняя должна снабжать первую чипами до 31 декабря 2025 года.

Источник изображения: GlobalFoundries

Соответствующее соглашение неоднократно продлевалось и ранее, поэтому велика вероятность, что и в следующем году это тоже произойдёт. GlobalFoundries способна выпускать 14-нм и 12-нм изделия, и если в эпоху монолитных кристаллов процессоров это было критично для взаимоотношений двух компаний, то с переходом на компоновку с использованием чиплетов подобное ограничение перестало быть определяющим. Передовые изделия AMD может заказывать в производство у TSMC, а GlobalFoundries продолжит поставлять более зрелые, которые обеспечивают оптимальное сочетание цены и характеристик для определённой сферы применения.

#amd #полупроводники #литографическое производство #globalfoundries
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