Уже в следующем году компания начнёт поставлять оборудование для выпуска 2-нм чипов.

Японская компания Tokyo Electron является крупным региональным поставщиком оборудования для производства чипов, который в условиях американских санкций против Китая начал больше зарабатывать на рынке последней из стран. По состоянию на середину текущего календарного года доля китайских клиентов в выручке Tokyo Electron достигала 50%, но к концу следующего года показатель может опуститься более чем на 10 процентных пунктов из-за расширения санкций США против Китая и насыщения местного рынка необходимым оборудованием. К марту 2026 года доля китайской выручки Tokyo Electron вообще может опуститься до 30%, как рассчитывает руководство компании, на комментарии которого ссылается Nikkei.

Источник изображения: Tokyo Electron

Для компании Tokyo Electron это будет неприятная тенденция, но её с точки зрения динамики изменения выручки отчасти компенсирует рост спроса на оборудование, на котором производятся чипы для систем искусственного интеллекта и сопутствующие компоненты. К марту следующего года доля данного направления в выручке компании вырастет до 30%, а ещё через год может достичь 40%. Собственно говоря, уже в следующем году Tokyo Electron за счёт бума ИИ рассчитывает увеличить профильную выручку более чем в три раза до $6,4 млрд. При этом в прошлом фискальном году выручка компании в сегменте ИИ не превышала 15% совокупной. Кстати, уже с апреля следующего года Tokyo Electron начнёт получать выручку от реализации оборудования, пригодного для выпуска 2-нм продукции.