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Сообщество любителей разгона HWBot на этой неделе подвело итоги уходящего года, и с точки зрения оверклокерской активности лидерами стали энтузиасты, выступающие за Францию. Убедительный отрыв почти в 200 баллов был одержан в общем зачёте, но и на четырёх предварительных этапах лидер уже был отчётливо виден. На втором месте оказалась Польша, а США заняли третье, лишь незначительно ей уступив.

Источник изображения: HWBot

Соседняя Канада заняла четвёртую позицию в Кубке стран HWBot уходящего года, а Российская Федерация оказалась на пятом с итоговым счётом 1073 балла. В условиях ограниченности доступа к современному аппаратному обеспечению для многих российских энтузиастов это весьма достойный результат. На шестом месте располагается Украина, которая замыкает шестёрку стран, набравших более тысячи баллов в этом рейтинге. К слову, проявивший традиционно высокую активность в формировании российской статистики HWBot участник нашей конференции Traktor в моменте успевал получить Золотой кубок 2025. О его достижениях в сфере разгона мы по мере возможности рассказываем уже много лет подряд.