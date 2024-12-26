В неопределённом будущем.

По информации CnEVPost, основатель компании Li Auto Ли Сян (Li Xiang) на одном из отраслевых мероприятий в Китае, посвящённом искусственному интеллекту, заявил о наличии у этого молодого китайского автопроизводителя «100-процентно точных» намерений выйти на рынок человекоподобных роботов. При этом сроки реализации подобного плана не уточняются, хотя глава Li Auto и даёт понять, что до этого нужно многое сделать с точки зрения совершенствования роботов.

Источник изображения: Li Auto

Современные транспортные средства с элементами автопилота основатель Li Auto сравнивает с более простыми роботами. По его словам, поскольку сейчас производители ещё не могут решить многих проблем, связанных с четвёртым уровнем автономности, то говорить о создании человекоподобных роботов преждевременно. Когда его спросили о возможности создания беспилотных такси, он выразил равнодушие к данному виде деятельности. Lixiang (Li Auto) ставит перед собой задачу создания комфортных условий для перемещения семей, чтобы они чувствовали себя в машине, как дома. По всей видимости, интерьер такси к этому располагать не может.