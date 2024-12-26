Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Lixiang (Li Auto) тоже хочет выпускать человекоподобных роботов
В неопределённом будущем.

По информации CnEVPost, основатель компании Li Auto Ли Сян (Li Xiang) на одном из отраслевых мероприятий в Китае, посвящённом искусственному интеллекту, заявил о наличии у этого молодого китайского автопроизводителя «100-процентно точных» намерений выйти на рынок человекоподобных роботов. При этом сроки реализации подобного плана не уточняются, хотя глава Li Auto и даёт понять, что до этого нужно многое сделать с точки зрения совершенствования роботов.

Источник изображения: Li Auto

Современные транспортные средства с элементами автопилота основатель Li Auto сравнивает с более простыми роботами. По его словам, поскольку сейчас производители ещё не могут решить многих проблем, связанных с четвёртым уровнем автономности, то говорить о создании человекоподобных роботов преждевременно. Когда его спросили о возможности создания беспилотных такси, он выразил равнодушие к данному виде деятельности. Lixiang (Li Auto) ставит перед собой задачу создания комфортных условий для перемещения семей, чтобы они чувствовали себя в машине, как дома. По всей видимости, интерьер такси к этому располагать не может.

#li auto #человекоподобные роботы #lixiang
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой топ 10 лучших игр 2024 года на персональных компьютерах
41
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
15
The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos - когда пародия на игры становится игрой
3
США инициируют расследование на фоне стремления Китая к доминированию на рынке полупроводников
12
Обзор и тест USB 3.1 адаптера AC5409 для SSD формата M2 NVMe / M2 SATA
20
Искусственный интеллект уже достиг человеческого уровня в тесте на "общий интеллект"
48
Подборка максимально сложных и требовательных к навыкам игрока игр разных жанров (18+)
+

Сейчас обсуждают

Mixa8827
11:37
Современные ИИ упрощают достаточно много инженерных задач и очевидно, что за этой технологией будущее.
Искусственный интеллект уже достиг человеческого уровня в тесте на "общий интеллект"
IgorKolmikov
11:30
Деньги не чужие, а наши! Или Вы не работаете и не платите налоги государству?
В Абхазию начались гуманитарные поставки электричества из России
Project_Raiden
11:26
да. к сожалению оно так)
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
oleg_sls
11:25
А чего бы модную с фазовым переходом типа Honeywell не продегустировать ? Раз уж
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
Виктор Иванов
11:22
Вот что надо тестить! Hyp-13 китайцы положили с инженерником i9-11900, покупал ещё на али за 280 руб. Появилась на озоне по этой же цене. Мазал горячие камни в ноута - температуры норм. Stp-g делаетс...
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
OgoGoLog
11:20
"лучше бы больше помощи было для наших пенсионеров на переферии" То то пенсионеры бедно живут, каждый день в новостях их небратья на 1-2 миллиона обувают. "не хотят нас флаг им в руки" Вы так за чужи...
В Абхазию начались гуманитарные поставки электричества из России
Вячеслав Крицков
11:11
По идее мощная должна быть , если даже 890 мощная )
Интегрированную графику AMD Radeon 8060S и 8050S протестировали в PassMark
BruteForce
11:08
Кого?
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
Рифат Ибрагимов
11:05
Что у нас за страна ,помогать хер знает кому ,лучше бы больше помощи было для наших пенсионеров на переферии ,живут перебиваясь с хлеба на воду,не хотят нас флаг им в руки ,пускай раскупают генераторы...
В Абхазию начались гуманитарные поставки электричества из России
Михаил Авраменко
11:01
Ну тут только два варианта: либо китайцы якорями рвут (нечаянно конечно же), либо хуситские боевые пловцы как-то причастны :-)
В Балтийском море повреждён подводный кабель Estlink-2, соединяющий Финляндию и Эстонию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем