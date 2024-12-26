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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Toyota готова основательно поработать над повышением рентабельности
В отношении собственного капитала, прежде всего.

Крупнейший автопроизводитель мира, коим уже не первый год является японская корпорация Toyota Motor, просто не мог бы существовать в условиях хронической убыточности, как многие из молодых китайских автопроизводителей. При этом нельзя утверждать, что текущие показатели рентабельности позволяют Toyota аккумулировать достаточное количество средств, необходимых для выживания в условиях отраслевых тектонических сдвигов, диктуемых переходом на электромобили и бурной экспансией китайских автопроизводителей. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Nikkei, корпорация Toyota Motor якобы собирается увеличить рентабельность собственного капитала до 20%.

Источник изображения: Toyota Motor

В какие сроки это будет сделано, не уточняется. Данный показатель определяется соотношением чистой прибыли к собственному капиталу и демонстрирует эффективность распоряжения компанией собственными средствами. Для достижения данной цели, как отмечают эксперты, Toyota будет вынуждена поднять норму прибыли по всей цепочке поставок. Не исключено также, что Toyota придётся продать акции других компаний, которыми она владеет. Появление подобных слухов было воспринято инвесторами с энтузиазмом, курс акций Toyota вырос на 10% за два дня. Если учесть, что с начала текущего года он укрепился только на 20%, прогресс последних дней для акций компании является рекордным.

#аналитика #финансы #toyota
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