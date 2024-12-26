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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка в сегменте ИИ пока растёт значительно медленнее затрат на инфраструктуру
При этом вкладываться предстоит ещё много и долго.

Ресурс Fudzilla напомнил о своём существовании, опубликовав материал со ссылкой на данные отраслевых аналитиков, которые предсказывают, что крупнейшие игроки облачного рынка потратят на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта $292 млрд по итогам следующего года. По сравнению с 2023 годом это будет на 88% больше.

Источник изображения: Microsoft

Проблема заключается в том, что корпорации тратят огромные суммы на системы искусственного интеллекта и создание необходимой инфраструктуры, а профильная выручка растёт отстающими темпами. Например, эксперты Jefferies считают, что Microsoft на своих системах искусственного интеллекта способна выручить не более 3% всех средств, получаемых от клиентов. При этом более 60% компаний, внедряющих соответствующие решения, признают, что их существующая инфраструктура не может поддерживать вычислительные нагрузки, создаваемые ИИ, без существенных вложений и модификаций. Пожалуй, крупные компании могут похвастать лишь таким преимуществом, как наличие больших массивов данных, которые удобно использовать для обучения больших языковых моделей, но для их внедрения необходимо устранять много «узких мест».

#аналитика #microsoft #финансы #искусственный интеллект
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