Но вряд ли сможет выпускать их в ближайшем будущем.

По данным публикации The Information, создавшая легендарный чат-бот ChatGPT компания OpenAI на определённом этапе своего развития заинтересовалась идеей создания человекоподобных роботов, которые использовали бы её программные модели в своей работе. Насколько серьёзными были эти намерения OpenAI, не уточняется, но подобная информация пока обсуждается только на неофициальном уровне.

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Надо сказать, что ранее компания OpenAI официально развивала идеи применения своих технологий в сфере робототехники, но в определённый момент поняла, что не готова к выходу на этот рынок, и забросила подобные инициативы. Тем не менее, она продолжает инвестировать в робототехнические стартапы в надежде найти применение своим программным разработкам в соответствующей области. Если учесть, что руководство OpenAI вполне серьёзно обсуждает идею разработки собственных ускорителей вычислений, то и до производства роботов компания на определённом этапе развития вполне могла бы дойти, просто эта цель не является приоритетной в данный момент.