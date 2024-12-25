По данным публикации The Information, создавшая легендарный чат-бот ChatGPT компания OpenAI на определённом этапе своего развития заинтересовалась идеей создания человекоподобных роботов, которые использовали бы её программные модели в своей работе. Насколько серьёзными были эти намерения OpenAI, не уточняется, но подобная информация пока обсуждается только на неофициальном уровне.
Надо сказать, что ранее компания OpenAI официально развивала идеи применения своих технологий в сфере робототехники, но в определённый момент поняла, что не готова к выходу на этот рынок, и забросила подобные инициативы. Тем не менее, она продолжает инвестировать в робототехнические стартапы в надежде найти применение своим программным разработкам в соответствующей области. Если учесть, что руководство OpenAI вполне серьёзно обсуждает идею разработки собственных ускорителей вычислений, то и до производства роботов компания на определённом этапе развития вполне могла бы дойти, просто эта цель не является приоритетной в данный момент.