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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Intel проведёт 6 января презентацию на CES 2025
Там должны анонсировать мобильные Arrow Lake-H и HX, а также настольные версии Arrow Lake Core Ultra 200S без индекса «K».

Компания Intel подтвердила свое участие в выставке CES 2025 и анонсировала презентацию на 6 января. Мероприятие под названием «Intel-Driven Keynote: AI Inside for a New Era» начнется в 8:30 утра по тихоокеанскому времени. Его проведут новый со-генеральный директор Intel Мишель Джонстон Холтхаус и старший вице-президент по клиентским вычислениям Джим Джонсон.

Ожидается, что Intel представит мобильные процессоры Arrow Lake-H и HX, а также настольные версии Arrow Lake Core Ultra 200S без индекса «K». Кроме того, вероятно, будут показаны материнские платы начального уровня с разъемом LGA 1851 (например, серия B860).

В области графики возможен анонс новых видеокарт серии Battlemage в дополнение к уже выпущенной Intel Arc B850. Также Intel, вероятно, расскажет о своих достижениях в области контрактного производства чипов и подробностях техпроцесса 18A.

Следующий месяц обещает быть богатым на технологические новинки. CES 2025 станет площадкой для презентаций многих компаний, включая AMD и NVIDIA, которые также запланировали свои мероприятия на 6 января.

#intel #процессоры #ces 2025
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