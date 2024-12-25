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Новости Hardware Алексей Сычёв
Среди инвесторов, вложивших $6 млрд в стартап xAI Илона Маска, оказались AMD и NVIDIA
Они помогают не только деньгами, но и оборудованием.

Эту неделю компания xAI, основанная в прошлом году Илоном Маском (Elon Musk), начала с заявления о привлечении ещё $6 млрд от группы инвесторов. Помимо дюжины институциональных, на страницах корпоративного блога упоминались и стратегические в лице компаний AMD и NVIDIA, которые продолжают помогать xAI в развитии инфраструктуры вычислительных центров.

Источник изображения: X, xAI

Суперкомпьютер Colossus в штате Теннесси уже получил 100 000 ускорителей вычислений NVIDIA семейства Hopper, компания xAI надеется в скором времени удвоить их количество. Также отмечается, что самая современная модель Grok 3 сейчас проходит обучение, и в будущем позволит xAI предложить клиентам инновационные услуги как частным лицам, так и корпоративному сектору. Кстати, среди институциональных инвесторов раунда C нашлись не только американские, но и представители Саудовской Аравии и Катара.

#искусственный интеллект #илон маск #инвестиции #капитализация #xai #grok 3
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