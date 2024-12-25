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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei так и не смогла выйти на уровень 2019 года со своими 7-нм процессорами
По своим характеристикам выпущенные в Китае чипы уступают тайваньским предшественникам.

Как сообщило недавно издание Business Korea, специалисты канадской TechInsights признали обнаруженный в составе смартфонов Huawei Mate 70 процессор HiSilicon Kirin 9020, выпускаемый SMIC по 7-нм технологии, по-прежнему уступающим по многим параметрам «досанкционным» чипам Huawei, которые выпускались компанией TSMC по 7-нм технологии с использованием EUV-литографии.

Источник изображения: Huawei Technologies

По крайней мере, как утверждают эксперты TechInsights, собственный чип Huawei сейчас при номинальном равенстве технологий обладает меньшей производительностью, более высоким энергопотреблением и уступает тайваньскому образцу 2019 года выпуска по уровню выхода годной продукции. Если учесть, что в следующем году TSMC и Samsung рассчитывают наладить выпуск 2-нм изделий в массовых количествах, то отставание SMIC в условиях санкций будет только увеличиваться.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #huawei #китайские производители #smic
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