Во всём мире, но в Китае сильнее всего.

Honda и Nissan являются не единственными японскими автопроизводителями, которые столкнулись с глобальными вызовами в виде роста популярности электромобилей и активности китайских конкурентов. Toyota Motor продолжает оставаться крупнейшим автопроизводителем в мире, но её показатели в сфере производства и продаж планомерно ухудшаются. По крайней мере, как отмечает Bloomberg, по итогам ноября продукция марок Toyota, Lexus, Daihatsu и Hino разошлась тиражом 974 348 штук, что на 0,2% меньше результата аналогичного месяца предыдущего года. Объёмы производства и вовсе снизились на 9,4% год к году до 966 921 штуки.

Источник изображения: Toyota Motor

Если исключить продукцию Daihatsu и Hino, то в ноябре Toyota продала 920 569 машин, что на 1,7% больше результатов аналогичного месяца прошлого года и является новым рекордом для этого месяца. Объёмы производства машин марок Toyota и Lexus по итогам ноября сократились на 6,2% до 869 230 штук. Это уже десятый по счёту подряд месяц, демонстрирующий снижение объёмов выпуска продукции данной корпорации. С января по ноябрь включительно объёмы выпуска автомобилей Toyota сократились в годовом сравнении на 5,2% до 8,75 млн штук, а объёмы продаж уменьшились на 1,2%.

В Японии по-прежнему производится около трети всех транспортных средств Toyota и родственных марок, в ноябре местные предприятия корпорации сократили объёмы выпуска продукции на 9,3%. В США во многом благодаря четырёхмесячному простою отдельных линий объёмы выпуска машин Toyota сократились по итогам ноября на 11,8%. В Китае объёмы производства сократились всего на 1,6%, хотя в октябре падение достигало 9%. На местном рынке, который является крупнейшим в мире, популярностью пользовались минивэны Granvia и Sienna, а также созданный в сотрудничестве с BYD электрический седан Toyota bZ3.

С января по ноябрь объёмы выпуска автомобилей Toyota и Lexus в Японии сократились на 7,3%, а в Китае упали на все 15,2%, во многом из-за острой конкуренции с местными производителями. В Китае Toyota собирает модели для местного рынка при участии партнёров, которые одновременно являются её конкурентами. Первое собственное предприятие Toyota в КНР может появиться не ранее 2027 года, если построить его разрешат власти. Планируется, что оно будет выпускать электромобили марки Lexus, поскольку локализовать их сборку имеет максимальный смысл из-за высоких пошлин и хорошей добавленной стоимости.