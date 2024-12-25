Третьим автопроизводителем мира они станут только с учётом машин на основе ДВС.

В свете активного обсуждения планов Honda и Nissan объединиться «с целью создания третьего по величине в мире автопроизводителя» аналитики TrendForce решили напомнить, что в набирающем актуальность сегменте гибридов и электромобилей (включая водородные) компании сообща по итогам текущего года смогут занять не более 5%. Другими словами, в сегменте чисто электрических машин Nissan и Honda сильно уступают не только Tesla, но и китайским конкурентам, а на рынке гибридов без возможности подзарядки компании проигрывают Toyota.

Источник изображения: Nissan Motor

Кстати, возможное присоединение к Nissan и Honda компании Mitsubishi Motors, по мнению аналитиков TrendForce, позволит им получить доступ к цепочкам поставок компонентов, тогда как непосредственно доля Mitsubishi на рынке готовых транспортных средств остаётся достаточно скромной. В любом случае, партнёрам в случае объединения придётся потратить кучу времени и денег на выработку единой стратегии в сфере выпуска электромобилей и гибридов. Машины с тяговыми электродвигателями в том или ином виде в текущем году достигнут 25% первичного автомобильного рынка, в следующем году их доля вырастет до 30%, а объёмы продаж достигнут 26 млн штук.