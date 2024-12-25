Samsung на роль спасителя национальной промышленности не тянет.

До сих пор большинство инициатив властей Южной Кореи по развитию национальной полупроводниковой промышленности подразумевало её стимулирование за счёт частного капитала. Другими словами, подразумевалось, что Samsung и SK hynix будут вкладывать в развитие своих предприятий собственные средства, а государство будет предоставлять им лишь налоговые послабления и инфраструктурную помощь. Как отмечает Tom’s Hardware со ссылкой на южнокорейские СМИ, подход может измениться в будущем.

Источник изображения: Samsung Electronics

По крайней мере, некоторые южнокорейские чиновники призывают к созданию контрактного производителя чипов на государственные деньги. Потратив около $14 млрд на создание компании, условно именуемой KSMC, к 2045 году можно получить экономический эффект в размере $208,7 млрд. В отличие от Тайваня, Южная Корея не может похвастать высокой конкуренцией в сфере контрактного производства чипов, и та же Samsung сосредоточена в основном на передовой литографии, а в зрелом сегменте национальная промышленность почти ничего предложить не может. В любом случае, чрезмерная зависимость от Samsung формирует свои риски для национальной полупроводниковой промышленности.

Во-вторых, Южной Корее требуется больше бесфабричных разработчиков чипов, которые могли бы обеспечить заказами контрактных производителей. Представители SK hynix выступили с предложением переоборудовать устаревшие предприятия Samsung под выпуск чипов по зрелой технологии. Помимо субсидий и налоговых льгот, предлагается освободить южнокорейские компании полупроводникового сектора от ограничений в сфере продолжительности рабочего дня сотрудников. Тайваньская TSMC не раз отмечала, что сверхурочная работа позволяет компании добиваться высоких темпов освоения новых технологий. Наконец, корейские чиновники призывают стимулировать развитие национальной инфраструктуры поставщиков материалов и компонентов, необходимых для производства чипов на территории страны.