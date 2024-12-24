Подождём.

Утечка дизайна упаковки видеокарты GALAX GeForce RTX 5080 указывает на минимальные изменения по сравнению с серией RTX 40. Фотографии коробки появились в сети незадолго до ожидаемого анонса новой линейки графических процессоров NVIDIA Blackwell.

Изображение коробки GALAX GeForce RTX 5080, опубликованное пользователем Ruby_Rapids, имеет низкое разрешение, однако некоторые детали удалось рассмотреть. Сама GALAX подтвердила подлинность фотографий. Внешний вид упаковки практически не изменился по сравнению с предыдущим поколением, если не считать названия модели. Более того, обратная сторона коробки выглядит идентично RTX 40 серии.

Ранее компания Inno3D намекала на появление новых технологий, таких как нейронный рендеринг и «продвинутый DLSS». Однако на упаковке GALAX упоминаний об этих или других инновациях не обнаружено. Возможно, компания решила не раскрывать все карты раньше времени, либо RTX 50 серия не получит радикальных изменений в плане технологий.

Официальная презентация линейки NVIDIA Blackwell ожидается 6 января. Тогда же, вероятно, будут раскрыты все детали о GeForce RTX 5080 и других моделях серии.