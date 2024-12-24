На выставке CES 2025 ожидается анонс нового игрового ноутбука HP Omen Max 16. Согласно утечке спецификаций, устройство будет оснащено мощным процессором Intel и новейшей видеокартой NVIDIA. Omen Max 16 станет одним из первых ноутбуков с мобильной графикой серии GeForce RTX 5000.
HP Omen Max 16 получит 16-дюймовый дисплей, 32 Гбайт оперативной памяти DDR5-5600 и твердотельный накопитель объёмом 1 Тбайт (PCIe Gen4). В качестве центрального процессора выступит Intel Core Ultra 9 275HX (Arrow Lake). Этот 24-ядерный чип (8P+16E) с тактовой частотой до 5.4 ГГц практически идентичен флагманской модели Core Ultra 9 285HX и имеет встроенную графику Intel Xe-Cores.
За графическую производительность будет отвечать видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU (предположительно GN22-X9). Предполагается, что она получит 8192 ядра CUDA, 16 Гбайт видеопамяти GDDR7 и максимальное энергопотребление 175 Вт. Официального подтверждения этим данным пока нет.
Презентация новинок от Intel и NVIDIA запланирована на CES 2025, которая начнётся через две недели. Тогда же, вероятно, будут раскрыты все характеристики и цена HP Omen Max 16.