Надеемся, что 32 Гбайт «оперативки» станут стандартом на 2025 год.

На выставке CES 2025 ожидается анонс нового игрового ноутбука HP Omen Max 16. Согласно утечке спецификаций, устройство будет оснащено мощным процессором Intel и новейшей видеокартой NVIDIA. Omen Max 16 станет одним из первых ноутбуков с мобильной графикой серии GeForce RTX 5000.

HP Omen Max 16 получит 16-дюймовый дисплей, 32 Гбайт оперативной памяти DDR5-5600 и твердотельный накопитель объёмом 1 Тбайт (PCIe Gen4). В качестве центрального процессора выступит Intel Core Ultra 9 275HX (Arrow Lake). Этот 24-ядерный чип (8P+16E) с тактовой частотой до 5.4 ГГц практически идентичен флагманской модели Core Ultra 9 285HX и имеет встроенную графику Intel Xe-Cores.

За графическую производительность будет отвечать видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU (предположительно GN22-X9). Предполагается, что она получит 8192 ядра CUDA, 16 Гбайт видеопамяти GDDR7 и максимальное энергопотребление 175 Вт. Официального подтверждения этим данным пока нет.

Презентация новинок от Intel и NVIDIA запланирована на CES 2025, которая начнётся через две недели. Тогда же, вероятно, будут раскрыты все характеристики и цена HP Omen Max 16.