Это направление деятельности тайваньский гигант счёл перспективным.

Тайваньская компания Foxconn является крупнейшим контрактным производителем продукции Apple, но это не мешает ей инвестировать в перспективные направления ещё до выхода профильных изделий американского партнёра. Как сообщается в свежем пресс-релизе Foxconn, в сотрудничестве с Porotech она собирается покорить рынок компонентов для очков дополненной реальности. Используя технологии партнёра, Foxconn намерена к четвёртому кварталу следующего года наладить на новом тайваньском предприятии выпуск матриц типа MicroLED, которые будут использоваться для вывода визуальной информации в составе очков дополненной реальности.

Источник изображения: Foxconn

Партнёры надеются, что их сотрудничество позволит Foxconn выпускать решения MicroLED с отличными характеристиками, высокой яркостью, компактными размерами и малой массой. Данное предприятие в одном из районов Тайваня сможет обслуживать клиентов по всему миру, выпускающих массовые гарнитуры и очки дополненной реальности. Porotech поделится с Foxconn технологиями работы с нитридом галлия при создании полупроводниковых компонентов. Китай накладывает ограничения на экспорт галлия, поэтому остаётся надеяться, что у Foxconn проблем с доступом к сырью не возникнет.