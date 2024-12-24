Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Nio намеревается войти в десятку крупнейших автопроизводителей мира к 2035 году
Китайские компании к тому времени будут доминировать среди лидеров.

Пример Илона Маска (Elon Musk) вдохновляет многих китайских автопроизводителей, ведь этот американский предприниматель южноафриканского происхождения стал богатейшим человеком планеты, щедро и регулярно раздавая обещания, которые удавалось выполнить лишь с задержкой, а некоторые вообще не сбылись по сей день. Вот и основатель компании Nio Уилльям Ли (William Li), как отмечает CarNewsChina, замахнулся на место в десятке крупнейших автопроизводителей мира к 2035 году.

Источник изображения: Nio

Его логика проста. По мнению основателя десятилетней китайской компании, к тому времени как минимум половина из десяти крупнейших автопроизводителей будут китайскими. Если Nio удастся на этом интервале успешно развивать бизнес, она вполне может попасть к 2035 году в первую десятку автогигантов. За 11 месяцев этого года Nio удалось выпустить и реализовать менее 200 000 машин во всех регионах присутствия (а это не только Китай, но и Европа). План продаж на следующий год ограничивается 230 000 электромобилей. Помочь экспансии бизнеса должны дочерние марки Onvo и FireFly, которые метят в более массовые ценовые сегменты. Как считает основатель Nio, немногим компаниям удастся в условиях современной конкуренции выжить на рынке, даже если они обладают столетним опытом производства машин с ДВС.

#электромобили #nio #китайские электромобили
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой топ 10 лучших игр 2024 года на персональных компьютерах
41
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
29
The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos - когда пародия на игры становится игрой
3
США инициируют расследование на фоне стремления Китая к доминированию на рынке полупроводников
12
Обзор и тест USB 3.1 адаптера AC5409 для SSD формата M2 NVMe / M2 SATA
20
Искусственный интеллект уже достиг человеческого уровня в тесте на "общий интеллект"
50
Подборка максимально сложных и требовательных к навыкам игрока игр разных жанров (18+)
1
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 Pro 16Mb в исполнении «мечта барыги»
5
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
2

Сейчас обсуждают

Маэстро
13:25
Я делал так, ID-Cooling Frost x25 поставляется в герметичном пакете, кипятим воду, наливаем в ёмкость кидаем туда X25 в родном пакете, через 2-3 минуты, разрезаем пакет, достаем. И мажем как захочется...
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
PanzerK
13:22
Как вы такое выдумываете? Как работало оно через задницу с Direct3D и OpenGL так и продолжало работать, а с Glide там никаких проблем не было всё работало идеально и с куда более высокой частотой кад...
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 Pro 16Mb в исполнении «мечта барыги»
FenixSU
13:20
Моя первая видеокарта установленная в мой первый комп(корпус жив до сих пор, может и видюха ещё жива даже ) от компании Vist.... ностальгия...
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 Pro 16Mb в исполнении «мечта барыги»
FelsheR-zzzzz
13:19
Такими слоями мазать - только пасту переводить. Все давно в сам кулер упирается если не соплями мазано.
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
OgoGoLog
13:16
Адепт секты "Слабо е...ём"? "сам поражен, когда увидел что у всего евороейха всего 100 танков, 15 самолетов, ракет от силы 30 штук 🤭" ЕС весь арсенал Варшавского договора и половину арсенала НАТО пе...
Telegraph: Новая железная дорога в Европе сократит доставку военной техники к границе РФ до 24 часов
Александр
13:14
Shadow Warrior Classic Redux, прикольная игруха. Помню как с мухами столкнулся и не мог догнать как их пройти.)) Мега ракетой по ним долбил, а оказалось просто кулаками надо было...
Подборка максимально сложных и требовательных к навыкам игрока игр разных жанров (18+)
Джон Коннор
13:14
готовьте бабки на новый ПК и саму игру )))
Генеральный директор Take-Two Interactive пообещал, что GTA 6 превзойдет все ожидания фанатов
AntonHT
13:13
Ф-16 это же старинное говнище, единственный его толк для украины, он совместим с огромным количеством натовского вооружения, так как свои самолеты у них почти кончались, как и их поставки
Благодаря развитым бортовым системам Су-35С способен успешно конкурировать с F-16 в воздушном бою
FelsheR-zzzzz
13:13
Есть 5700G + ID-COOLING SE-224-XTS - кулер избыточен пожалуй с любой т/пастой. Дешево и сердито у IC получилось, для амд прям то, что доктор прописал.
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
pitbuldoser
13:12
Похоже херня у них получается, а не игра. Иначе не вижу смысла расхваливать одну из самых дорогих и ожидаемых игр.
Генеральный директор Take-Two Interactive пообещал, что GTA 6 превзойдет все ожидания фанатов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем