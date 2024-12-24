Китайские компании к тому времени будут доминировать среди лидеров.

Пример Илона Маска (Elon Musk) вдохновляет многих китайских автопроизводителей, ведь этот американский предприниматель южноафриканского происхождения стал богатейшим человеком планеты, щедро и регулярно раздавая обещания, которые удавалось выполнить лишь с задержкой, а некоторые вообще не сбылись по сей день. Вот и основатель компании Nio Уилльям Ли (William Li), как отмечает CarNewsChina, замахнулся на место в десятке крупнейших автопроизводителей мира к 2035 году.

Источник изображения: Nio

Его логика проста. По мнению основателя десятилетней китайской компании, к тому времени как минимум половина из десяти крупнейших автопроизводителей будут китайскими. Если Nio удастся на этом интервале успешно развивать бизнес, она вполне может попасть к 2035 году в первую десятку автогигантов. За 11 месяцев этого года Nio удалось выпустить и реализовать менее 200 000 машин во всех регионах присутствия (а это не только Китай, но и Европа). План продаж на следующий год ограничивается 230 000 электромобилей. Помочь экспансии бизнеса должны дочерние марки Onvo и FireFly, которые метят в более массовые ценовые сегменты. Как считает основатель Nio, немногим компаниям удастся в условиях современной конкуренции выжить на рынке, даже если они обладают столетним опытом производства машин с ДВС.