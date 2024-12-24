Но лишь к 2027 году.

До сих пор ассортимент продукции Toyota Motor на китайском рынке главным образом определялся деятельностью её совместных предприятий с местными партнёрами, но крупнейший автопроизводитель в мире не теряет надежды построить собственное предприятие в Китае, которое бы занялось выпуском электромобилей под маркой Lexus. Об этой инициативе в очередной раз сообщило агентство Reuters.

Источник изображения: Toyota

Предполагается, что первое собственное предприятие Toyota на территории КНР расположится в Шанхае и начнёт выдавать продукцию в 2027 году. Об этом сообщили накануне представители японского информационного агентства Nikkei, но в Toyota эти планы подтверждать не стали.

Для крупнейшего автопроизводителя в мире, который до сих пор делал ставку на гибридные силовые установки, попытки закрепиться на рынке электромобилей пока не оборачиваются успехом, поскольку в мировых масштабах Toyota от силы занимает 1%. Даже мероприятия типа предстоящего отказа от неудобоваримого наименования электрического кроссовера bZ4X, не говоря уже о снижении его стоимости на $6000, явно указывают на сложное положение автогиганта на быстро развивающемся рынке. Попытка завоевать кошельки китайских клиентов при помощи электромобилей Lexus местной сборки будет предпринята не ранее 2027 года, но к тому времени китайские конкуренты уйдут очень далеко.