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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Broadcom не собирается покупать Intel, как признался глава компании
Прочие сделки могут быть рассмотрены при наличии благоприятных условий.

Стремительное снижение капитализации Intel в сочетании с готовностью компании продавать свои активы сделало её вероятной целью для поглощения конкурентами, но TrendForce со ссылкой на заявления руководителя Broadcom на страницах издания Financial Times сообщает, что этот разработчиков чипов не имеет планов по покупке Intel. Развивать бизнес в сфере компонентов для систем искусственного интеллекта Broadcom собирается самостоятельно.

Источник изображения: Broadcom

Любые возможные поглощения со стороны Broadcom могут рассматриваться только в том случае, если для них сформируются «практические обстоятельства», как дал понять генеральный директор Хок Тан (Hock Tan). Надо сказать, Broadcom в своём нынешнем виде известна крупными сделками по поглощению других компаний. В 2015 году сама компания была продана Avago Technologies за $37 млрд, а в конце 2023 года Broadcom купила VMware за $69 млрд. Правда, в 2017 году Broadcom потерпела неудачу при попытке поглотить Qualcomm, поскольку сделку заблокировал президент США Дональд Трамп (Donald Trump).

#intel #сделка #broadcom #поглощение
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