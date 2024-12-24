По сути, это большой внешний аккумулятор на 3 МВт‧ч.

По информации Electrek, компания Tesla в США своеобразно подготовилась к потенциальному росту транспортного потока из своих электромобилей в праздничные дни. На территории страны она установила дополнительные зарядные станции, имеющие мобильное исполнение. Это своего рода «электромобильные пауэрбанки» ёмкостью 3 МВт‧ч, способные восполнить около 75 зарядов тяговых аккумуляторов.

Источник изображения: Tesla

По сути, мобильные зарядные станции Megapack Charger комбинирует систему хранения электроэнергии большой ёмкости и восемь зарядных постов, каждый из которых может отдавать до 250 кВт электроэнергии. К нужному месту такая система доставляется при помощи трейлера. Как правило, Tesla размещает их в непосредственной близости от своих стационарных зарядных станций, поскольку заряд мобильных восполняет от них по ночам, когда нагрузка на инфраструктуру ниже. Такие решения остаются довольно дорогими в реализации из-за большой ёмкости накопительных аккумуляторов, а потому Tesla к праздничным каникулам подготовила только четыре дополнительные зарядные станции, распределённые между тремя американскими штатами.