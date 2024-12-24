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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году количество закрывшихся в Китае компаний полупроводникового сектора увеличилось
А открывшихся — уменьшилось, но последние всё равно доминируют в численном выражении.

Как сообщает TrendForce со ссылкой на тайваньские и китайские СМИ, с начала года и до пятого декабря количество закрывшихся или обанкротившихся компаний полупроводникового сектора выросло до 14 648 штук. В 2023 году количество достигло 10 900 штук, поэтому можно говорить об увеличении числа закрывающихся компаний полупроводникового сектора. Это обусловлено не только санкциями США, но и структурными изменениями спроса на чипы.

Источник изображения: SMIC

Впрочем, данный вид деятельности продолжает привлекать участников в Китае. С начала текущего года было зарегистрировано более 52 400 новых компаний, связанных с проектированием и производством чипов. По сравнению с 2023 годом это всё равно говорит о снижении, поскольку тогда было зарегистрировано почти 66 000 новых компаний соответствующего профиля. Новые участники рынка в основном претендуют на место в сегменте потребительской и автомобильной электроники, а также искусственного интеллекта. Снижение количества регистрируемых компаний в указанных секторах также может быть обусловлено сокращением поддержки со стороны государственных структур.

#аналитика #китай #полупроводники #китайские производители
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