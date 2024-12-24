Политика США в этой сфере наверняка окажется преемственной.

Первый шаг по сохранению преемственности законодательных инициатив между правительством Байдена и преемниками из администрации Трампа был сделан на этой неделе, как сообщает CNBC. Власти США запустили расследование относительно китайских производителей кремниевых пластин, включая изделия из карбида кремния. По традиции, китайских производителей подозревают в нерыночных методах конкуренции, которые якобы создают зависимость от них на мировом рынке.

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Как отмечается, расследование будет продолжено при президенте Дональде Трампе (Donald Trump) после его вступления в должность 20 января. Если американские чиновники придут к выводу, что китайские производители кремниевых пластин, используемых в рамках зрелой литографии, злоупотребляют своим положением на рынке, то США введут дополнительные пошлины на их продукцию. Впрочем, от Трампа можно ожидать куда более широкого применения пошлин, поэтому данный инцидент может и не оказать существенного влияния на общую картину.