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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Geekom представит на CES 2025 первые в мире компактные ПК на базе Core Ultra 9 285H и Ryzen AI 9 HX 375
Для любителей форм-фактора Mac Mini.

Тайваньская компания Geekom готовится представить на январской выставке CES 2025 сразу три мини-ПК, каждый из которых по-своему приковывает внимание. Особый интерес вызывает модель A9 Max, ставшая первым в мире маленьким компьютером на базе процессора Ryzen AI 9 HX 375.

Примечательно, что, несмотря на наличие на рынке миниатюрных ПК на базе AMD Strix Point, именно версия HX 375 удостоилась звания «первой». Её изюминка – увеличенная скорость XDNA2, отвечающего за ускорение задач искусственного интеллекта. В задачах, далёких от ИИ, это преимущество не столь заметно, однако выбор именно этого процессора для данного устройства выглядит интригующе. Ранее данный процессор был эксклюзивом для ноутбуков HP.

Кроме того, Geekom, похоже, рассекретила еще одну новинку Intel. Согласно пресс-релизу, компания продемонстрирует IT15 – первый в мире мини-ПК на базе Core Ultra 9 285H. Известно, что система получит двухканальную память DDR5-5600, два разъема под SSD и картридер SD.

Третьим интересным продуктом станет компактный компьютер на базе процессора Qualcomm Snapdragon X Elite. После прекращения выпуска девкитов Qualcomm это, пожалуй, наиболее близкий вариант «настольного» опыта с использованием архитектуры Snapdragon. Информация об этой модели просочилась в сеть ранее.

К сожалению, подробные характеристики и цены пока не разглашаются. Предполагается, что Geekom раскроет все детали в ходе CES 2025. Компания ограничилась лишь подтверждением факта анонса этих уникальных мини-компьютеров.

#amd #intel #процессоры #мини пк #ces 2025 #geekom #core ultra 9 285h #ryzen ai 9 hx 375
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