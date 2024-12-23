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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Thunderobot везёт на CES 2025 игровые ноутбуки с GeForce RTX 5000
Выставка обещает быть интересной.

Китайский бренд Thunderobot впервые примет участие в выставке CES 2025. Компания, позиционирующая себя как ключевой партнёр NVIDIA на китайском рынке, обещает представить ноутбуки с новейшим «железом» от AMD, Intel и NVIDIA.

Thunderobot уже опубликовала тизеры игровых ноутбуков серии ZERO, которые получат процессоры Intel Core Ultra 200 и AMD Ryzen 9000. Хотя конкретные модели пока не называются, ожидается использование AMD Ryzen 9050HX (Fire Range) — настольных чипов с 16 ядрами Zen 5. В линейке Core Ultra 200, скорее всего, будут представлены модели HX и, возможно, H-серии. Напомним, что предыдущее поколение ZERO оснащалось процессорами Intel Core HX 13-го и 14-го поколений.

Ещё важнее подтверждение использования «передовых графических и ИИ-технологий NVIDIA», что однозначно намекает на GeForce RTX 50. Эта серия видеокарт уже засветилась у некоторых ритейлеров. Thunderobot обещает, что новые ZERO обеспечат пользователям «беспрецедентный игровой опыт», а также новые возможности для работы с ИИ и создания контента.

MSI и ASUS тоже готовят анонсы ноутбуков на CES 2025. Однако только Thunderobot открыто говорит о дебюте нового оборудования сразу от трёх производителей: Intel, AMD и NVIDIA. В пресс-релизе компании говорится, что новые флагманские ноутбуки ZERO и другие модели получат новейшие технологии NVIDIA для максимальной производительности, а также будут оснащены передовыми экранами Fenix Eye Care и системами охлаждения.

#nvidia #видеокарты #ноутбуки #rtx 5000 #ces 2025 #thunderobot
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