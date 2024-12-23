В надежде создать третьего по величине автопроизводителя в мире.

Поскольку данная информация уже успела получить достаточную огласку на прошлой неделе, японские автопроизводители Nissan Motor и Honda Motor, как сообщает Reuters, текущую неделю решили начать с подтверждения факта начала переговоров о слиянии компаний. К 2026 году созданный в результате сделки холдинг намерен выйти на фондовый рынок.

Источник изображения: Nissan

На японском рынке Honda Motor уступает только Toyota, а Nissan занимает третье место. К тому же, подобная сделка станет крупнейшей после объединения Fiat Chrysler и PSA под крышей Stellantis. Поскольку Nissan является крупнейшим акционером Mitsubishi Motors, представители этой компании также должны выступить на совместной пресс-конференции.

Руководство Honda признало, что появление новых игроков на рынке, включая китайских, кардинально изменило автомобильную отрасль, поэтому для противостояния им японские производители и собираются объединиться, не считая Toyota и её дочерних компаний. Если этого не сделать к 2030 году, то битва будет проиграна, как признаёт руководство Honda. Переговоры о слиянии планируется завершить к июню 2025 года, а к августу 2026 года появится единая холдинговая компания, после чего акции её основателей покинут биржу. Капитализация Honda оценивается в $40 млрд, Nissan ограничивается $10 млрд. Большинство мест в совете директоров холдинга получат представители Honda. В совокупности с Mitsubishi обе компании смогут продавать по 8 млн автомобилей в год и выйти на третье место в мире по этому показателю. Сейчас Honda в мировом рейтинге крупнейших автопроизводителей занимает седьмое место, а Nissan девятое, но в число 17 лидеров мирового рынка уже сейчас входят четыре представителя китайской промышленности.