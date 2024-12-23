Довольно странный подарок, но в рамках корпоративной культуры сгодится.

Нидерландская компания ASML, как сообщает Tom’s Hardware Guide, решила облегчить своим сотрудникам проблему выбора праздничных подарков, выпустив для них на возмездной основе наборы Lego, воспроизводящие в миниатюре устройство литографических сканеров серии Twinscan EXE:5000. Полноценный комплект стоит $230 и содержит 851 деталь.

Источник изображения: ASML

Купить такой конструктор могут только сотрудники ASML, хотя для подтверждения принадлежности к штату компании требуется лишь указать в информации по заказу адрес корпоративной электронной почты. Если сумма в $230 кажется внушительной, то можно ограничиться более простым набором за $166, который содержит всего 600 деталей. В принципе, фирменный магазин сувенирной продукции предлагает и более дешёвые и банальные подарки типа кружек и футболок с корпоративной символикой, но конструкторы являются самыми оригинальными из них.