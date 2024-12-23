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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Продажи китайских электромобилей в Европе в ноябре просели неравномерно
Но в общем и целом они не особо сократились по сравнению с прошлым годом.

Повышенные таможенные пошлины на ввоз электромобилей китайской сборки в ЕС фактически действуют с начала июля, но до начала ноября они корректировались и в таком виде сохранятся на ближайшие пять лет, если власти Евросоюза не договорятся с китайскими об альтернативных методах регулирования рынка. Агентство Bloomberg обобщило данные разных аналитиков о динамике регистраций китайских электромобилей в Европе и близлежащих странах за ноябрь.

Источник изображения: Bloomberg

В целом в ЕС на китайские электромобили в ноябре пришлось только 7,4% регистраций против 8,2% месяцем ранее. Это минимальный уровень с марта. В июне, для сравнения, он достигал 11,1% всех регистраций электромобилей в регионе. Марка MG, имеющая британские корни, но ныне принадлежащая китайскому концерну SAIC, после введения 45-процентной пошлины на свою продукцию по итогам ноября продемонстрировала падение количества регистраций транспортных средств на 58% в годовом сравнении.

Зато лидирующая на внутреннем рынке КНР марка BYD решилась повторить свой успех и в ЕС, продемонстрировав увеличение количества регистраций на 127% в годовом сравнении до 4796 штук по итогам ноября. Что характерно, среди шести крупнейших поставщиков электромобилей из КНР в ЕС, поставки просто перераспределялись внутри группы, а общее количество регистраций сократилось в ноябре всего лишь на 12 штук. Великобритания, которая не входит в ЕС, в ноябре наблюдала рост количества регистраций китайских электромобилей на 17%, поскольку не вводила дополнительных таможенных пошлин.

#китай #электромобили #китайские производители #китайские электромобили #заградительные пошлины
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