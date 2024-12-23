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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На американском фондовом рынке акции TSMC оказались на 25% дороже, чем на Тайване
Это максимальная с 17 октября разница.

Депозитарные расписки TSMC торгуются и на американском фондовом рынке, поэтому местные инвесторы могут вкладывать средства в капитал крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, чья штаб-квартира расположена на Тайване. Как отмечает Bloomberg, в конце прошлой неделе американские депозитарные расписки оказались на 25% дороже акций TSMC, которые торгуются на Тайване.

Источник изображения: TSMC

С технической точки зрения американские депозитарные расписки всегда стоили дороже, но среднее превышение по текущему кварталу обычно ограничивалось 19%. В пятницу торги на Тайване завершились снижением, а к моменту открытия американского фондового рынка инвесторы получили достаточно позитивных сигналов, чтобы увеличить стоимость американских депозитарных расписок TSMC. С утра понедельника акции компании на Тайване успели подорожать на 4,4%, сократив тем самым разрыв с американскими депозитарными расписками до менее чем 20%.

#сша #tsmc #акции
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