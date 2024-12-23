А вот с Intel и Samsung ничего плохого не случится.

Занявший пост генерального директора ASML в апреле Кристоф Фуке (Christophe Fouquet) накануне дал обширное интервью ресурсу NRC, из которого становится понятно, как данный поставщик литографического оборудования относится к сложившейся вокруг Китая ситуации. Как известно, правительство Нидерландов ещё в 2019 году заблокировало поставку в Китай оборудования ASML, предназначенного для работы с EUV-литографией, ибо оно позволило бы китайским компаниям вскоре наладить выпуск передовых 7-нм чипов собственными силами.

Источник изображения: ASML

Сейчас активнее всего санкции против КНР в этой сфере продвигают власти США, и ASML вынуждена им подчиняться, поскольку её оборудование использует технологии американского происхождения. По мнению Фуке, прилагаемые сейчас властями США усилия могут привести к тому, что китайская полупроводниковая отрасль отстанет от западной на 10-15 лет. По словам главы ASML, принимаемые меры действительно эффективно сдерживают развитие китайской промышленности.

К слову, запрет на обслуживание своего оборудования на территории Китая в ASML как раз считают контрпродуктивной мерой, поскольку компания добилась бы более эффективного контроля за использованием своих литографических систем в Китае, если сохранила к ним доступ.

Говоря о неудачах конкурентов, глава ASML выразил уверенность в способности Samsung преодолеть текущий кризис, равно как и Intel. Правда, в последнем случае не исключено повторение ошибок, которое привело Intel к текущему положению дел. Так или иначе, Intel важна для США как крупнейший локальный производитель чипов, и вряд ли власти страны дадут этой компании обанкротиться. При этом глава ASML отмечает, что не все политики представляют, насколько трудным может быть создание суверенной полупроводниковой отрасли. Денег как таковых для её становления недостаточно, необходимы серьёзные научные разработки и годы труда.