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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn станет крупным поставщиком серверов на основе NVIDIA GB300
Уже в следующем полугодии.

Следующим шагом на пути эволюционного развития ускорителей вычислений NVIDIA поколения Blackwell в марте 2025 года должен стать анонс GB300, и ресурс Economic Daily News поясняет, что тайваньской компании Foxconn удалось получить серьёзный заказ на выпуск серверных систем, основанных на ускорителях этой модели. Поставки готовой продукции начнутся уже в первой половине 2025 года, и наличие у Foxconn вертикально интегрированного бизнеса позволяет NVIDIA рассчитывать на оперативное выполнение заказов.

Источник изображения: NVIDIA

В случае с производством GB200 компания Foxconn освоила выпуск от 80 до 90% компонентов, необходимых для создания таких ускорителей. По сути, она не производит только центральный и графические процессоры, а также установленную на последние память. Foxconn также освоила выпуск разъёмов и систем жидкостного охлаждения, поэтому способна выпускать готовые серверные системы на базе новейших ускорителей NVIDIA. Сотрудничество двух компаний ведётся с 2017 года. Впрочем, Foxconn не останется единственным поставщиком решений на базе GB300, конкуренцию ей составят Quanta и Inventec.

#nvidia #foxconn #blackwell #quanta #gb300 #inventec
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