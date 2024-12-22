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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
NVIDIA GeForce RTX 5080 c 16 Гбайт станет первой доступной для покупки видеокартой Blackwell
Топовая GeForce RTX 5090 выйдет позже.

В январе 2025 года NVIDIA планирует выпустить GeForce RTX 5080 — первую видеокарту игровой серии RTX 50 на базе архитектуры Blackwell. Флагманская модель RTX 5090 появится чуть позже, в конце января или середине февраля. Анонс всей линейки, включая RTX 5070, а также мобильные версии, состоится на CES 2025.

RTX 5080 будет оснащена 16 Гбайт памяти GDDR7 со скоростью передачи данных до 32 Гбит/с. NVIDIA изменила свою привычную стратегию, выпуская сначала модель класса "80", а не флагманскую "90". Возможно, это связано с опытом предыдущего поколения, где RTX 4090 пользовалась значительно большим спросом, чем RTX 4080 благодаря значительному приросту производительности.

В то время как NVIDIA концентрируется на топовом сегменте, AMD и Intel ориентируются на более массовый рынок. Ожидается, что их новые видеокарты, хотя и вряд ли обгонят по общей производительности нынешние флагманы (RTX 4090 и RX 7900 XTX), смогут привлечь покупателей сочетанием цены, производительности и возможностей трассировки лучей. Успех Intel Arc B580 в ценовом сегменте до 250 долларов подтверждает жизнеспособность такой стратегии. AMD и NVIDIA придётся учитывать этот фактор в конкурентной борьбе.

Появление RTX 5090, как ожидается, поднимет планку производительности для high-end игр на новый уровень. Обе видеокарты — RTX 5080 и RTX 5090 — будут доступны как в референсном исполнении Founders Edition, так и в версиях от партнёров NVIDIA.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5080
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