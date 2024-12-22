Через год он выйдет на рынок Европы.

Молодые независимые китайские компании, которые занимаются выпуском электромобилей, пытаются пройти классический путь развития, определённый американской Tesla. Начав с премиальных моделей, они по мере возможности стараются наладить выпуск более демократичных, чтобы нарастить обороты и объёмы продаж, а также охват рынка. Тем более, что этому способствует снижение стоимости тяговых батарей, которые остаются самым дорогим элементом электромобиля.

Компания NIO, как напоминает CnEVPost, на этой неделе представила первую модель нового дочернего бренда Firefly, которая на местном рынке начнёт продаваться с апреля будущего года по цене от $20 390. Компактный хетчбэк с некоторой претензией на изысканный дизайн должен соперничать с электромобилями Mini и Smart, а потому в Европе он тоже появится, но уже во второй половине 2025 года.

Источник изображения: NIO

К слову, продукция NIO в Евросоюзе по действующим правилам будет облагаться более чем 30-процентной таможенной пошлиной, поэтому оценивать перспективы новинки на местном рынке пока преждевременно. Машина Firefly по умолчанию оснащается девятью подушками безопасности, обладает рекордной в своём классе жёсткостью кузова на кручение, а также обеспечивает высшие баллы оценок по пассивной безопасности как по китайской методике, так и по европейской.

Источник изображения: NIO

Фирменная система быстрой замены тяговых батарей NIO на специальных автоматизированных станциях актуальна и для компактной новинки, поэтому при наличии таких станций в округе у автовладельцев будет ниже беспокойство по поводу запаса хода. Батарея меняется на заряженную буквально за пять минут, водителю для этого даже не нужно выходить из машины. Батарею также можно брать в аренду по подписке и не оплачивать её стоимость при покупке электромобиля, что снижает «порог входа».

Источник изображения: NIO

Машина имеет радиус разворота всего 4,7 метра, что также является рекордно малой величиной в классе. В Китае предварительные заказы на NIO Firefly уже принимаются, первым клиентам предназначены дополнительные привилегии и скидки.