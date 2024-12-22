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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Евросоюз одобрил покупку компанией NVIDIA израильского стартапа Run:ai
Угрозы для конкурентной обстановки на рынке Европы нет.

В апреле этого года NVIDIA объявила о намерениях купить основанный в 2018 году израильский стартап Run:ai, который специализируется на решениях для управлением ускорителями вычислений в составе кластеров, ориентированных на работу с искусственным интеллектом. Сумма предполагаемой сделки не разглашалась, но с подачи израильских СМИ стало известно, что NVIDIA готова выложить за активы своего давнего партнёра $700 млн. NVIDIA и Run:ai сотрудничают с 2020 года, и объединение компаний могло бы упростить для первой из них соответствующие виды деятельности. Как сообщает Bloomberg, европейские антимонопольные органы одобрили сделку между компаниями без дополнительных условий.

Источник изображения: NVIDIA

По мнению европейских чиновников, покупка Run:ai компанией NVIDIA не несёт угрозы для конкуренции в этом сегменте рынка, поскольку программные решения прочих поставщиков будут доступны всем желающим. Сделка может состояться только в том случае, если подобные одобрения NVIDIA получит во всех регионах и странах присутствия, где её деятельность существенно влияет на конкурентную обстановку на рынке. Китайские власти могут использовать свои полномочия для давления на американский бизнес в качестве ответных мер на санкции США, как считают некоторые источники. Для сделки между NVIDIA и Run:ai подобное противодействие может представлять определённую угрозу.

#nvidia #евросоюз #сделка #антимонопольщики #run:ai
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