В апреле этого года NVIDIA объявила о намерениях купить основанный в 2018 году израильский стартап Run:ai, который специализируется на решениях для управлением ускорителями вычислений в составе кластеров, ориентированных на работу с искусственным интеллектом. Сумма предполагаемой сделки не разглашалась, но с подачи израильских СМИ стало известно, что NVIDIA готова выложить за активы своего давнего партнёра $700 млн. NVIDIA и Run:ai сотрудничают с 2020 года, и объединение компаний могло бы упростить для первой из них соответствующие виды деятельности. Как сообщает Bloomberg, европейские антимонопольные органы одобрили сделку между компаниями без дополнительных условий.
По мнению европейских чиновников, покупка Run:ai компанией NVIDIA не несёт угрозы для конкуренции в этом сегменте рынка, поскольку программные решения прочих поставщиков будут доступны всем желающим. Сделка может состояться только в том случае, если подобные одобрения NVIDIA получит во всех регионах и странах присутствия, где её деятельность существенно влияет на конкурентную обстановку на рынке. Китайские власти могут использовать свои полномочия для давления на американский бизнес в качестве ответных мер на санкции США, как считают некоторые источники. Для сделки между NVIDIA и Run:ai подобное противодействие может представлять определённую угрозу.