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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Arm полна решимости добиваться справедливости в споре с Qualcomm
Хотя бы нужно доказать виновность Nuvia, купленной Qualcomm в 2021 году.

Издание CRN напоминает, что вынесенный на уходящей неделе судом присяжных в Делавэре вердикт не устроил представителей Arm, которая оспаривала право компании Qualcomm поставлять на рынок процессоры семейства Snapdragon X, созданные с использованием разработок стартапа Nuvia, купленного за $1,4 млрд в 2021 году. Британский холдинг собирается подать повторный иск против Qualcomm, тем более, что присяжные так и не вынесли вердикт по одному из трёх пунктов, вынесенных на их рассмотрение.

Источник изображения: Arm

Суд оправдал Qualcomm в части предполагаемого нарушения лицензионного соглашения с Arm, признав, что с покупкой Nuvia первая из компаний унаследовала возможность разработки и продажи процессоров с Arm-совместимой архитектурой. Во-вторых, суд признал право Qualcomm использовать разработки Nuvia в рамках уже существовавшего соглашения с Arm, поскольку компании давно сотрудничают. Присяжные лишь не смогли определиться, виновна ли сама Nuvia в том, что передала Qualcomm право разрабатывать процессоры с определённой архитектурой после поглощения. Как известно, Arm эту лицензию после сделки признала недействительной, не сумев договориться с Qualcomm о заключении отдельного лицензионного соглашения. Arm попытается в новом иске отстоять свои права хотя бы по этому пункту. Суд рекомендовал компаниям договориться во внесудебном порядке, поскольку повторное рассмотрение иска по этому поводу не могло бы однозначно привести к победе той или иной стороны.

#qualcomm #arm #судебное разбирательство #nuvia
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