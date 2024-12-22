Окончательно от намерений Foxconn не отказывается.

Агентство Bloomberg приводит свежую информацию о состоянии переговоров с потенциальными претендентами на активы японского автопроизводителя Nissan Motor. Как известно, помимо Honda Motor, покупкой хотя бы некоторой части акций Nissan интересуется тайваньская компания Foxconn, более известная в качестве крупнейшего подрядчика Apple по сборке электронных устройств.

Источник изображения: Nissan Motor

Делегация Foxconn после визита во Францию для встречи с представителями Renault, которая является держателем 36% акций Nissan Motor, приняла решение поставить переговоры о покупке активов этого японского производителя автомобилей на паузу. По крайней мере, необходимо дождаться развития ситуации с возможным объединением Nissan и Honda, прежде чем рассматривать дальнейшие действия. Окончательно от намерений купить Nissan компания Foxconn не отказывается. Опыт взаимодействия с японскими бизнесменами у тайваньского гиганта уже имеется, ведь ранее он фактически купил корпорацию Sharp, получив две трети её акций.