Дизайн вдохновлён бортовым компьютером космического корабля «Аполлон-11».

Британская компания Apollo Instruments анонсировала выпуск DSKY Moonwatch — наручных часов, дизайн которых вдохновлен бортовым компьютером космического корабля «Аполлон-11», участвовавшего в первой высадке человека на Луну. Новинка, напоминающая миниатюрную версию легендарного вычислительного устройства, оснащена клавиатурой и может выполнять функции калькулятора. Стоимость гаджета составит £649 (примерно $812).

Размеры устройства сопоставимы с типичными смарт-часами. Ремешок предлагается в двух вариантах: коричневом и черном, он изготовлен из натуральной кожи. Монохромный экран с зеленой индикацией на черном фоне обеспечивает удобство чтения информации. Корпус из нержавеющей стали с керамическим покрытием создает стильный контраст с ремешком.

Функциональность DSKY Moonwatch не ограничивается калькулятором. Через micro-USB порт девайс можно программировать при помощи Arduino или Python. Разработчики из Apollo Instruments планируют выпускать программные модули и поддерживать проекты сообщества.

Предусмотрена возможность подключения часов к внешним устройствам через восьмиканальный порт ввода-вывода. Компания работает над созданием совместимых девайсов, включая реплику шасси компьютера, установленного на «Аполлоне-11».

Аббревиатура DSKY расшифровывается как «дисплей и клавиатура». Подсветка дисплея и OLED-экран перекликаются с дизайном оригинального компьютера, но не копируют его полностью. DSKY Moonwatch — это привлекательный аксессуар, который, несмотря на свою техническую направленность, соответствует возрождающемуся тренду на часы-калькуляторы.

Apollo Instruments уже открыла предварительные заказы. Для оформления покупки необходимо внести депозит в размере £240 ($300). Поставки начнутся в первом квартале 2025 года.