Ничем серьёзным они пока их владельцам не угрожают.

Изменения в репертуаре новостей ресурса Electrek последних недель показывают, что он нашёл выход на неких инсайдеров, регулярно делящихся информацией, которая предназначается для внутреннего пользования сотрудников фирменных сервисов Tesla. Очередная новость из разряда «как всё плохо с качеством продукции Tesla» касается обнаруженных в электрических пикапах Cybertruck дефектов.

Источник изображения: Tesla

Прежде всего, у некоторой части выпущенных Tesla пикапов обнаружены вмятины на корпусе аккумуляторных тяговых ячеек типа 4680, и они требуют замены либо на предприятии в Техасе, где их изначально выпустили, либо в фирменных сервисах Tesla. До клиентов такие машины ещё добраться не успели, поэтому Tesla проводит ревизию среди расположенных на складе экземпляров.

Во-вторых, у некоторых пикапов выявлены нарушения в прокладке и креплении проводки, относящейся к системе высоковольтного питания. Натяжение определённых участков проводки превышает допустимое, поэтому может быть нарушен контакт в каких-то разъёмах. Отзыв по обоим дефектам пока не объявлен, но в случае с проводкой техническим специалистам Tesla отдано распоряжение проводить осмотр проводки в ходе плановых визитов владельцев Cybertuck на сервис.