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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Суд оправдал Qualcomm в споре с Arm
Процессоры Snapdragon X для ноутбуков продолжат поставляться на рынок.

Купив в 2021 году основанную выходцем из Apple компанию Nuvia, Qualcomm Technologies предположила, что может не заключать отдельный лицензионный договор с Arm, поскольку он у неё уже есть. Arm считала иначе, и не только отозвала лицензию, выданную ранее Nuvia, но и после пренебрежения требованиями со стороны Qualcomm подала на компанию в суд. Серия заседаний в Делавэре завершилась на этой неделе, и теперь Bloomberg сообщает, что присяжные оправдали Qualcomm.

Источник изображения: Qualcomm

Впрочем, по факту виновности Nuvia в нарушении лицензионного соглашения с Arm решение так и не было принято, а холдинг Arm выразил готовность подать повторный иск с целью защиты своих интересов, так что ставить точку в этом споре преждевременно. Впрочем, действующее решение суда хотя бы позволит Qualcomm продолжать поставки процессоров семейства Snapdragon X, которые и были разработаны с участием бывших специалистов Nuvia. Как известно, Arm требовала от Qualcomm не только прекращения поставок данных процессоров, но и уничтожения всех ноутбуков, оснащённых ими. Материального ущерба Arm в суде не требовала, хотя и оценивала свои потери примерно в $50 млн ежегодных упущенных лицензионных отчислений.

#qualcomm #arm #судебное разбирательство #nuvia
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