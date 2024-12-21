Связанная с Bitmain компания в итоге лишится доступа к услугам TSMC.

Осенью этого года стало известно, что связанная с Bitmain китайская компания Sophgo могла быть причастна к снабжению Huawei передовыми чипами Ascend 910B, которые она заказывала в производство у TSMC, не упоминая конечного получателя с целью избежать санкции США. Агентство Reuters теперь сообщает, что на этом основании американские власти решили добавить Sophgo в санкционный список.

Источник изображения: Huawei Community

Фигуранты этого скандала продолжают отрицать свою причастность к подобной деятельности. Huawei утверждает, что перестала получать от TSMC чипы с 2020 года, последняя из компаний это также подтверждает, а Sophgo отрицает свою связь с Huawei как в прямом, так и в косвенном вариантах. Продукция Sophgo, судя по информации о государственных конкурсах в Китае, закупается как местными вузами для реализации исследовательских проектов, так и государственными ведомствами типа полиции. Последняя использует чипы Sophgo для совершенствования ведомственной системы видеонаблюдения и распознавания лиц. Под американскими санкциями у компании не будет возможности заказывать свои чипы в производство тайваньской TSMC.